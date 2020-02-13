نائب عراقي: أميركا تحاول انقاذ ’داعش’ في سوريا عبر بوابة الحدود

2020/02/13 | 12:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر عضو لجنة الامن والدفاع النيابية في العراق النائب كريم عليوي، الخميس، من أن الولايات المتحدة الأميركية تحاول انقاذ تنظيم “ داعش” الارهابي في سوريا...

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