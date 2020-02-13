شاهد: نصب صورة ضخمة لـ”سليماني والمهندس” في مدخل مطار بغداد

2020/02/13 | 12:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد عُلقت صورة ضخمة أمام مدخل مطار بغداد، صباح اليوم الخميس، تجمع قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في مدخل مطار بغداد.واظهرت صورة حصلت عليها “يس عراق”، تعليق صورة ضخمة في مدخل مطار بغداد، وذلك ضمن الفعاليات التي اعلنت عنها هيئة الحشد الشعبي في […]

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