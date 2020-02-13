2020/02/13 | 12:53 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت هيأة التقاعد الوطنية، اليوم الخميس، ذوي الشهداء المستفيدين من الرواتب التقاعدي الى تحديث بياناتهم.وذكر بيان للهيأة تلقت وكالة صدى الاعلام، انه “لتفادي ايقاف الراتب التقاعدي يرجى تحديث بيانات الراتب التقاعدي لاخ واخت الشهيد من خلال الرابط Pension-app.com”، لافتا الى انه “بالامكان التحديث باستخدام الهاتف النقال ودون الحاجة للحضور الى مقر الهيأة”.واضاف ان “اخر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة التقاعد تدعو ذوي الشهداء الى تحديث بياناتهم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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