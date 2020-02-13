انخفاض الأسهم الأوروبية بالتزامن مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا

2020/02/13 | 12:54 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

انخفضت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، من مستويات قياسية مرتفعة بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% بحلول الساعة 0803 بتوقيت غرينتش.



وكان المؤشر وصل إلى مستويات جديدة مرتفعة في الجلستين السابقتين بفعل تفاؤل إزاء ما كان يبدو أنه تراجع في حالات العدوى الجديدة بالصين.

لكن قفزة في عدد الإصابات الجديدة بعدما طبقت الصين أسلوب تشخيص جديدا وزيادة قياسية في الوفيات تسببا سريعا في انحسار شهية المخاطرة.

وهبطت أسهم القطاعات الأوروبية الأكثر انكشافا على الصين مثل قطاعي الموارد الأساسية والسيارات اللذين تراجعا 0.9 بالمئة و1.1% على الترتيب.

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