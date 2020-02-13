طلعت رضوان - اصلاح الإسلام بالتحالف مع إسرائيل

2020/02/13 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلعت_رضوان أبدى وزيرخارجة دولة الإمارات العربية (عبدالله بن زيد آل نهيان) اعجابه بطريقة تفكيرملوك ورساء الدول العربية نحوإسرائيل ((باعتبارها الجارالمُـسالم، الذى يمكن الاعتماد عليه لمواجهة التهديد الشيعى الإيرانى، ضد الدول العربية السنية..وأضاف: إنّ اصلاح الإسلام سيتم بتحالف العرب وإسرائيل..وفى نفس السياق قال وزيرالخارجية العمانى (يوسف بن علوى) على قناة الجزيرة العربية عن زيارة إسرائيل، لماذا لانزورها؟ هل زي......

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