عدلي عبد القوي العبسي - ان كنت ناسي افكرك

2020/02/13 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عدلي_عبد_القوي_العبسي ممارسه النكران او الجحود و تصنع النسيان وفقد الذاكره نجدها عند الكثير من المتعلمين والمثقفين ثمه من يردد كالببغاء لماذا 11 فبراير ؟وكأنه يعتبر الحدث انما هو فعل غوغاء وحماقه ارتكبه جمع جاهل مغرر به فعل لا لزوم له ذهب بالبلد الى مهالك الجحيم او جزء من المؤامره الكبرى على الامه وووو غيرها من الاحاديث السخيفه التي تنم عن غباء وجهل فضيع او نسيان وتناسي في احسن الأحوال أقول ......

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