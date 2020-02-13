سامح عسكر - لماذا الأزهر لا يصلح للتجديد؟

2020/02/13 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامح_عسكر أولا: لأنه يعترف بالفتوحات ويفتخر بالغزوات ضد الشعوب الأخرى كما شهد بذلك الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في مؤتمره الأخير مدعيا أنه لولا الفتوحات ما وضع المسلمون قدما لهم في الأندلس وأخرى في الصين، وهذا الفكر أساسه في المذهب الحنبلي (تقليد فعل الصحابة) ودخل هذا الاتجاه مؤسسات الأزهر منذ السبعينات بالتأثير الوهّابي، مما يدفعنا لسؤال حاسم: هل يجوز الظلم لصحابي أم لا؟ وهل تجوز عليه القسوة والسرقة والكذ......

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