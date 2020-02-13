الداخلية: افتتاح دائرتين للبطاقة الوطنية في الموصل

2020/02/13 | 12:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، افتتاح دائرتين للبطاقة الوطنية في الموصل.وقالت الوزارة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إنه “برعاية وزير الداخلية ياسين الياسري، وباشراف وكيل الوزارة للشؤون الادارية والمالية عبد الحليم فاهم الفرهود، وبحضور مدير عام الاحوال المدنية والجوازات والاقامة نشأت ابراهيم الخفاجي، تم اليوم الخميس، افتتاح دائرتي […]

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