إحكام مختلفة بحق متاجرين بالمواد المخدرة

2020/02/13 | 12:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أصدرت محكمة جنايات كربلاء حكما بالسجن المؤبد على مدان ضبطت بحوزته 41 ألف حبة مخدرة، فيما أصدرت محكمة جنايات البصرة حكما بالسجن لمدة سبع سنوات على مدان ضبطت بحوزته مادة الكريستال المخدرة.وقال بيان لمجلس القضاء الأعلى، تلقته العهد نيوز، إن “المدان الاول كان يقوم بالمتاجرة بالمواد المخدرة والتي تعرف محليا (صفر […]

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