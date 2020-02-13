التربية تعلن حاجتها للتعاقد مع المحاضرين

2020/02/13 | 12:55 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، عن حاجتها للتعاقد مع المحاضرين، مؤكدة إكمال جميع البيانات الخاصة بهم وتدقيق الأسماء ووثائقهم الرسمية وتحديد التخصيصات المالية لهم في محافظات (نينوى وصلاح الدين والأنبار وكركوك).

وذكرت الوزارة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، أن "وزير التربية سها خليل العلي بك وجهت كتاباً إلى وزارة المالية يتضمن أسماء ورواتب المحاضرين حول إحالة كتب المديريات العامة للتربية في محافظات (نينوى وصلاح الدين والأنبار وكركوك) التي لاتزال مرتبطة بديوان الوزارة لغرض توفير التخصيصات المالية ضمن موازنة عام ٢٠٢٠".

وأكدت العلي بك حرصها الدائم على ضمان حقوق المحاضرين المجانيين، مشيرة إلى السعي والتواصل المستمر من أجل تحويلهم إلى عقود من خلال مخاطبة وزارة المالية/ دائرة الموازنة، وذلك لدراسة امكانية التعاقد مع المحاضرين حسب قرار مجلس الوزراء المرقم ٣١٥ لسنة ٢٠١٩ مع إعلام الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

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