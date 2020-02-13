احكام مختلفة بحق متاجرين اثنين بالمخدرات في كربلاء والبصرة

2020/02/13 | 12:55 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الخميس، عن اصدار احكام مختلفة لمتاجرين اثنين بالمواد المخدرة في محافظتي كربلاء والبصرة.

وقال المجلس في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "محكمة جنايات كربلاء أصدرت حكما بالسجن المؤبد على مدان ضبطت بحوزته 41 ألف حبة مخدرة، فيما أصدرت محكمة جنايات البصرة حكما بالسجن لمدة سبع سنوات على مدان ضبطت بحوزته مادة الكريستال المخدرة".

وأضافت إن "المدان الاول كان يقوم بالمتاجرة بالمواد المخدرة والتي تعرف محليا بـ(صفر واحد) بعدما ضبطت بحوزته 41 إلف حبة مخدرة".

وبين ان "المدان الثاني ضبطت بحوزته 248 غرام مادة الكريستال في منطقة شط العرب في محافظة البصرة".

وأوضحت ان "هذه الإحكام تأتي استنادا لإحكام المادة 28/1 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

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