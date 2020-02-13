2020/02/13 | 12:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخالدي : علاوي سيعلن عن الكابينة الأحد المقبل ..رسمياً

المستقلة ...اكمل رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي كابينته الوزارية ليقدمها بشكل رسمي يوم الاحد المقبل.

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