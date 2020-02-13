2020/02/13 | 12:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة النفط : اعلان توفر 440 وظيفة في محافظة ميسان المستقلة / أعلنت دائرة العمل والشؤون الاجتماعية بمحافظة ميسان، توفير 440 وظيفة للعاطلين عن العمل في الشركات النفطية ودائرة كهرباء المحافظة.وقال مدير الدائرة “فاضل شاكردي”، خلال تصريح وتابعته المستقلة إن الدائرة وفرت (90) فرصة عمل في شركة (بتروتشاينا) النفطية الصينية باختصاصات متنوعة من مهندسي وعمال […]

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