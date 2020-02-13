التقاعد تدعو ذوي الشهداء الى تحديث بياناتهم

2020/02/13 | 13:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت هيأة التقاعد الوطنية، اليوم الخميس، ذوي الشهداء المستفيدين من الرواتب التقاعدي الى تحديث بياناتهم.

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