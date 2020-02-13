صندوق الإسكان: صرف أكثر من 40 مليار دينار للقروض الشهر الماضيّ

2020/02/13 | 13:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف صندوق الإسكان، اليوم الخميس، عن صرف أكثر من 40 مليار دينار للقروض خلال الشهر الماضي.

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