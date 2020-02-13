2020/02/13 | 13:15 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والاقامة، الخميس، افتتاح دائرتي البطاقة الوطنية في ناحيتي برطلة والحمدانية بمحافظة نينوى.وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة صدى، إنه “تم، اليوم الخميس، افتتاح دائرتي البطاقة الوطنية في ناحيتي برطلة والحمدانية في محافظة نينوى”.وأضافت، أن ذلك جاء “برعاية وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، وباشراف وكيل الوزارة للشؤون الادارية والمالية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص افتتاح دائرتين للبطاقة الوطنية في الموصل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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