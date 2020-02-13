2020/02/13 | 13:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد ائتلاف النصر أن القيادة السياسية للحكومة العراقية لها الدور الاكبر في توظيف الفرقاء الإقليميين والدوليين.

وقالت المتحدثة باسم الائتلاف آيات المظفر إن التجاذبات الاقليمية والصراع حول النفوذ له الاثر الواضح في دعم الدول الاقليمية والعالمية للعراق من عدمه، مبينة أن استقرار العراق يمثل مصلحة مشتركة لجميع دول المنطقة وان التدخلات الخارجية تؤثر سلبا على تحقيق الاستقرار.

وأضافت المظفر أن الصراع الاقليمي والدولي على الساحة العراقية والذي أصبح مشكلة ظاهرة للعيان يعيق حل مشاكل البلاد ويعمل على تعميق الازمة ويحد من جمع المتناقضين في جبهة واحدة من أجل محاربة الإرهاب.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ائتلاف النصر: التجاذبات الإقليمية وصراع النفوذ له تأثير على الدعم الدولي للعراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ائتلاف النصر: التجاذبات الإقليمية وصراع النفوذ له تأثير على الدعم الدولي للعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).