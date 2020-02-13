أمين عام الناتو يؤكد بقاء قواته في العراق والتزام الحلف بمحاربة الارهاب

2020/02/13 | 13:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرغ، بقاء قواته في العراق طالما يوجد ترحيب عراقي بذلك.

وقال ستولتنبرغ، في تصريح إن التانو على تواصل دائم مع الحكومة العراقية بهدف زيادة قدرة الجيش العراقي وضمان عدم عودة تنظيم داعش الإرهابي، مؤكدا تمسك حلف شمال الأطلسي بالتزاماته بمحاربة الإرهاب.

وأضاف أن قوات الناتو ستبقى في العراق طالما كانت الحاجة تستدعي البقاء إضافة الى ترحيب العراق بذلك، مشيرا الى أن الحلفاء يدعمون عمليات الناتو التدريبية في العراق.

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