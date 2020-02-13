الإساءة لقدسية المرأة خط احمر في مجتمعنا

2020/02/13 | 13:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص قد يتساءل، سائل، ما الثمرة من دعوة بناتنا العراقيات الى تظاهرة خاصة بهن في ساحات التظاهر، ربما ان هذا الامر قد يكون طبيعيا في أي بلد في العالم، لكن في العراق ينطوي على محاذير كبيرة، في ظل مجتمع محافظ يحمل قدسية منقطعة النظير للمرأة.هذه الدعوات اتت بعد ان عجت مواقع […]

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