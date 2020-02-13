مستشار حكومي يُبين مخاطر تأخر إقرار موازنة عام 2020.. ويحذر!

2020/02/13 | 13:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق حذر مستشار مالي حكومي من تأخر اقرار الموازنة المالية لعام 2020.وأشـار مستشار الشؤون المالية لرئيس الــــوزراء مـظـهـر مـحـمـد صــالــح فــي تصريح صحفي تابعته “العهد نيوز”، الـى أن “المـوازنـة تشكل أقـل من 50 بالمئة من الانفاق الفعال، وتحرك مضاعفات الـدخـل داخـل الاقـتـصـاد، وإذا توقفت المـوازنـة تـوقـفـت الـحـيـاة فــي الــعــراق، إضــافــة الــى […]

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