2020/02/13 | 13:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني الا طالباني، إن محاولة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لإرضاء الشارع والكتل السياسية في آن واحد يجب أن تسري على الجميع بالتساوي.

ولفت طالباني خلال حديث لبرنامج "بعد التحري" الذي ستبثه السومرية "قريباً"، إن بعض الكتل تضغط بإتجاه الابقاء على اسماء وزرائها الحاليين، مضيفة أن شرط الاتحاد في دعم تكليف علاوي مرتبط بتحقيق العدالة في التعامل مع شركاء العملية السياسية.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( طالباني: الاتحاد الوطني يشترط على علاوي تحقيق العدالة في التعامل مع الشركاء ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( طالباني: الاتحاد الوطني يشترط على علاوي تحقيق العدالة في التعامل مع الشركاء ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).