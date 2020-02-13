2020/02/13 | 13:19 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الطرق والجسور في كربلاء، الخميس، عن مباشرتها بالجزء الثاني من مشروع طريق (كربلاء – الاخضير – الرزازة – معمل الاسمنت) بطول 45 كيلو متر وبعرض 8 متر وبكلفة اجمالية تتجاوز 28 مليار دينار.وقال المهندس المقيم على المشروع شاكر محمود في تصريح لـ/المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، إن “المديرية باشرت بالجزء الثاني من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المباشرة بالمرحلة الثانية من مشروع طريق كربلاء – الرزازة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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