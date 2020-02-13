شاهد: تظاهرات “نسوية” حاشدة في بغداد والناصرية.. هكذا بدت “المسيرة البنفسجية”

2020/02/13 | 13:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد خرجت فتيات محافظة ذي قار، بمسيرة نسوية ضخمة، ارتدوا فيها الالوان الوردية والبنفسجية، وذلك تلبية لدعوى اطلقتها ناشطات ومتظاهرات من محافظة بغداد.واظهر مقطع فيديو رصدته “يس عراق” مسيرة ضخمة ضمت نساء من اعمار مختلفة، ارتدين خلالها الالوان الوردية تلبية لدعوة “المسيرة البنفجسية” الذي حشدت لها ناشطات ومتظاهرات منذ أيام، ردا على […]

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