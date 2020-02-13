2020/02/13 | 13:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 242 وفاة بكورونا خلال يوم واحد المستقلة / ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الصين إلى 1355 وفاة، بعد تسجيل 242 وفاة في يوم واحد في مقاطعة خوبي.كما ارتفع عدد الإصابات إلى نحو 60 ألفا، بعد تسجيل 15 الف إصابة جديدة في المقاطعة.اقرا المزيد : « همس في الكواليس » هل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (242 وفاة بكورونا خلال يوم واحد) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (242 وفاة بكورونا خلال يوم واحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).