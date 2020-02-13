2020/02/13 | 13:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شمول اكثر من (48) الف اسرة براتب الاعانة الاجتماعية في اربع محافظات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/13 | 13:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شمول اكثر من (48) الف اسرة براتب الاعانة الاجتماعية في اربع محافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شمول اكثر من (48) الف اسرة براتب الاعانة الاجتماعية في اربع محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).