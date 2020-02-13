الحبس 3 سنوات لمدان انتحل صفة مفتش عام وزارة المالية

2020/02/13 | 13:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أصدرت محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية حكما بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات لمدان انتحل صفة مفتش عام وزارة المالية.وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أن “المدان راجع مصرف الرافدين الفرع الرئيسي للحصول على سلفة تجارية وابرز هوية […]

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