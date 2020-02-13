ميسان.. 440 درجة وظيفية للعاطلين في شركات نفطية ودائرة كهرباء المحافظة

2020/02/13 | 13:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلنت دائرة العمل والشؤون الاجتماعية بمحافظة ميسان، توفير 440 وظيفة للعاطلين عن العمل في الشركات النفطية ودائرة كهرباء المحافظة.وقال مدير الدائرة فاضل شاكردي، خلال تصريح تابعته “العهد نيوز”، إن “الدائرة وفرت (90) فرصة عمل في شركة (بتروتشاينا) النفطية الصينية باختصاصات متنوعة من مهندسي وعمال وسواقين ومساحين.وأضاف “شاكردي”، أن الإدارة […]

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