2020/02/13 | 13:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ميسان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور .. نساء ميسان يتظاهرن لدعم الاحتجاجات الشعبية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور .. نساء ميسان يتظاهرن لدعم الاحتجاجات الشعبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).