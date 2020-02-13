حكم بالسجن بحق منتحل لصفة رسمية رفيعة في بغداد

2020/02/13 | 13:25 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أصدرت محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية يوم الخميس حكماً بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات لمدان انتحل صفة مفتش عام وزارة المالية.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لشفق نيوز، إن "المدان راجع مصرف الرافدين الفرع الرئيسي للحصول على سلفة تجارية وأبرز هوية (باج) وادعى انه مفتش عام وزارة المالية".

وأشار إلى أن "المحكمة وجدت كل الأدلة المتحصلة كافية ومقنعة لإدانة المدان وفقا لاحكام المادة للقرار المرقم 160/ اولا / 1 لسنة 1983 المعدل".

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