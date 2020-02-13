الأمن يقبض على ساحر يبتز النساء في بغداد

2020/02/13 | 13:25 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تمكنت مفارز مكتب المدائن في مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة شؤون الشرطة في وزارة الداخلية من القاء القبض على متهم جنوب شرقي العاصمة بغداد.

واوضحت المديرية في بيان اليوم الخميس ان المتهم "قام بابتزاز وتهديد امرأة بمبلغ من المال مقابل عدم الأخبار عنها بالحضور الى دار المتهم لعمل السحر والشعوذة كذلك عدم نشر صورها في مواقع التواصل الاجتماعي.

واضاف البيان انه قد تم التحقيق مع المتهم واعترف بجريمة، فضلا عن قيامه بعدد من حالات الابتزاز التي كانت ضحاياه اغلبها من النساء، مشيرا الى انه قد عرضت اوراقه التحقيقية على القاضي المختص فقرر توقيفه وفق احكام المادة (٤٥٦ ق.ع).

واعلنت وزارة الداخلية العراقية في عام 2017عن قرار يقضي بإغلاق مكاتب السحر والشعوذة المنتشرة في بغداد ومحافظات جنوب العراق، ومعاقبة المخالفين

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