ريال مدريد مصمم على ضم مارتينيز من الانتر

2020/02/13 | 13:26 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الخميس، أن ريال مدريد يثير خوف إنتر ميلان في الموسم الحالي، بشأن التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

ويملك لاوتارو عقدًا مع إنتر حتى صيف 2023، ولكنه يحتوي على شرط جزائي بقيمة 111 مليون يورو.

ووفقًا لموقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، فإن "هناك تخوفًا لدى إنتر من أن يقدم الميرنغي على تفعيل الشرط الجزائي في عقد لاوتارو".

وأشار إلى أن "ريال مدريد سينجح في إغراء المهاجم الأرجنتيني عن طريق الراتب، لا سيما أن لاوتارو يحصل على أموال قليلة مقارنة بطلبه ثمانية ملايين يورو سنويًا، للموافقة على التجديد".

وأوضح الموقع الإسباني أن "التعاقد مع لاوتارو، قد يعرض صفقة انتقال كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، إلى ريال مدريد للخطر".

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