البصرة .. خطة لإنجاز المشاريع بسقوف زمنية

2020/02/13 | 13:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفصحت مديرية متابعة مشاريع محافظة البصرة، اليوم الخميس، عن أسباب تلكئ المشاريع الخدمية في المحافظة فيما أشارت الى خطة لإنجازها بسقوف زمنية.

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