عبد الكريم ناعم: آلية الدوري لا تلبي طموح المنتخب الوطني

2020/02/13 | 13:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدرب حراس المرمى عبد الكريم ناعم أن الآلية الجديدة للدوري الممتاز لا تلبي حاجة المنتخب الوطني الذي تنتظره مباريات مهمة في التصفيات الآسيوية.

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