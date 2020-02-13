صندوق الإسكان: صرف أكثر من 40 مليار دينار للقروض خلال الشهر الماضي

2020/02/13 | 13:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق كشف صندوق الإسكان، اليوم الخميس، عن صرف أكثر من 40 مليار دينار للقروض خلال الشهر الماضي.وذكر الصندوق في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “مجموع المبالغ المصروفة للدفعات الإقراضية خلال شهر كانون الثاني بلغت (٤٠ ملياراً و129 مليون دينار)”، لافتاً إلى أن “عدد الدفعات الإقراضية بلغت (2888) دفعة”.وأشار […]

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