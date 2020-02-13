2020/02/13 | 14:17 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، اليوم الخميس، عن تمديد حظر دخول الصينين الى البلاد اسبوعاً اخر بسبب فيروس كورونا.وقال موريسون، في تصريح صحفي، إن “استراليا ستمدد حظر دخول الأجانب القادمين من بر الصين الرئيسي أسبوعا آخر فيما تسعى إلى الحد من تعرض مواطنيها لوباء فيروس كورونا”.وأضاف أن “الحظر سيخضع للمراجعة أسبوعيا”، وجاء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أستراليا تمدد الحظر على دخول الوافدين من الصين وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أستراليا تمدد الحظر على دخول الوافدين من الصين) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أستراليا تمدد الحظر على دخول الوافدين من الصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).