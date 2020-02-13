2020/02/13 | 14:21 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتواصل جهود ملاكات ملعب الشعب الدولي التابع لدائرة شؤون الاقاليم والمحافظات بوزارة الشباب والرياضة بتهيئة الملعب لاستقبال مباريات الدوري الممتاز بكرة القدم.وينطلق دوري الكرة الممتاز في الـ16 من شهر شباط الجاري.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ملعب الشعب الدولي في أبهى حلة قبل انطلاق الدوري بثلاثة أيام وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ملعب الشعب الدولي في أبهى حلة قبل انطلاق الدوري بثلاثة أيام) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ملعب الشعب الدولي في أبهى حلة قبل انطلاق الدوري بثلاثة أيام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).