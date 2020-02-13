شاهد: القبض على عراقي يمارس ’السحر والشعوذة’ ويبتز النساء

2020/02/13 | 14:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الخميس، إلقاء القبض على متهم بـ"السحر الشعوذة" اعترف بقيامه بابتزاز نساء جنوب شرقي العاصمة العراقية بغداد....

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