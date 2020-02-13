"أنا التنوع.. أنا الراديو".. إذاعات كوردستان تواصل الريادة

2020/02/13 | 14:24 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تهدف اليونسكو من وراء تحديد يوم عالمي للإذاعة إلى زيادة الوعي بين عامة الناس، وبين العاملين في وسائل الإعلام بأهمية الراديو – صورة: راديو كوردستان 24

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