العراق يسجن مسؤولاً وثلاثة من مساعديه بتهمة تهريب النفط

2020/02/13 | 14:24 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقول هيئة النزاهة إن هذا الفعل أدى إلى إلحاق ضررٍ بالمال العام بلغ مقداره 17,580,720 مليون دولار

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