تقارير: إيران تستمر بتجنيد الأطفال في “باسيج التلاميذ”

2020/02/13 | 14:24 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق ذكر موقع “الحرة”، نقلاً عن تقارير صحافية، أن النظام الإيراني يجند الأطفال من المدارس، في صفوف الميلشيات العسكرية ويزج بهم إلى #الحروب والمواجهات داخل #إيران وخارجها.[…]

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