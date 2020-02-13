2020/02/13 | 14:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استمرار تدفق حشود نساء بغداد الى ساحة التحرير دعما للتظاهرات الشعبية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استمرار تدفق حشود نساء بغداد الى ساحة التحرير دعما للتظاهرات الشعبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).