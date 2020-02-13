تشكيل لجنة تحقيقية بشأن تعيينات وزارة الخارجية

2020/02/13 | 14:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأوعزت رئاسة البرلمان، الخميس، بتشكيل لجنة تحقيقية من ثلاث لجان نيابية بشأن تعيينات وزارة الخارجية.ووجه عضو هيئة الرئاسة، حسن كريم الكعبي، بحسب بيان له ، "تساؤلا شفهيا بخصوص قوائم التعيينات التي صدرت مؤخرا من وزارة الخارجية"، لافتا إلى أن "الامر لم يتضمن اصحاب الشهادات العليا من الاختصاص في كلية العلوم السياسية والقانون و الاخرى القريبة، في الوقت التي تكون فيه الوزارة بحاجة ماسة لخدماتهم ، ولم يتضمن ايضا اصحاب العقود الذين مضوا سنوات في الخدمة ولم يجرى تثبيتهم لغاية الان".ودعا الكعبي، وزارة الخارجية لاعلامه عن "الاجراءات التي سبقت اعلان التعيينات واصدار الامر الوزاري وتحديد الاختصاصات التي جرى تضمينها فيه ، آملآ على ان تتم الاجابة على ماورد خلال الاسبوع المقبل" .وأوعز عضو الهيئة، بـ"تشكيل لجنة تحقيقية من لجنة العلاقات الخارجية والنزاهة والقانونية النيابية بشأن موضوع التعيينات"، مشددا على أن "اي امر تعيين يصدر دون النظر او اعطاء فيه الاولوية لاصحاب الشهادات العليا والاختصاص وتثبيت العقود سيكون فيه اكثر من علامة استفهام".وأكد، أن "كل المخالفين سيتعرضون الى المساءلة القانونية".

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