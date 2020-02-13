السجن 7 سنوات لموظف أفضى تلاعبه لصرف 10 مليارات دينار

2020/02/13 | 14:27 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات الكرخ يوم الخميس حكما بالسجن سبع سنوات على مدان يعمل في مديرية التسجيل العقاري في المدائن لتزويره أحد الكشوفات العقارية.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لشفق نيوز، إن "مدانا اعترف بتلاعبه بالكشف الخاص بأحد العقارات في منطقة النهروان من خلال تغييره لجنس وصنف العقار"، مبينا انه "نتيجة لهذا التلاعب قام مصرف الرشيد بصرف مبلغ 10 مليارات دينار لصاحب العقار ".

وأضاف ان "المحكمة وجدت الأدلة كافية ومقنعة لإدانة المتهم والحكم عليه بالسجن 7 سنوات وفق أحكام المادة 289 من قانون العقوبات".

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