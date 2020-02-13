الكعبي يوعز بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن تعيينات وزارة الخارجية

2020/02/13 | 14:28 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أوعز النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الخميس، بتشكيل لجنة تحقيقية من ثلاث لجان نيابية بشأن تعيينات وزارة الخارجية.

ووجه الكعبي، بحسب بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، تساؤلا شفهيا بـ"خصوص قوائم التعيينات التي صدرت مؤخرا من وزارة الخارجية"، لافتا إلى أن "الامر لم يتضمن اصحاب الشهادات العليا من الاختصاص في كلية العلوم السياسية والقانون و الاخرى القريبة، في الوقت التي تكون فيه الوزارة بحاجة ماسة لخدماتهم ، ولم يتضمن ايضا اصحاب العقود الذين مضوا سنوات في الخدمة ولم يجرى تثبيتهم لغاية الان".

ودعا الكعبي، وزارة الخارجية لإعلامه عن "الاجراءات التي سبقت اعلان التعيينات واصدار الامر الوزاري وتحديد الاختصاصات التي جرى تضمينها فيه ، آملاً على ان تتم الاجابة على ما ورد خلال الاسبوع المقبل" .

وأوعز عضو الهيئة، بـ"تشكيل لجنة تحقيقية من لجنة العلاقات الخارجية والنزاهة والقانونية النيابية بشأن موضوع التعيينات"، مشددا على أن "اي امر تعيين يصدر دون النظر او اعطاء فيه الاولوية لإصحاب الشهادات العليا والاختصاص وتثبيت العقود سيكون فيه اكثر من علامة استفهام".

وأكد، أن "كل المخالفين سيتعرضون الى المساءلة القانونية".

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