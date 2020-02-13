بالصور.. محامو ذي قار ينظمون وقفة احتجاجية ردا على محاولة اغتيال معارج

2020/02/13 | 14:28 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نظمت نقابة المحامين، في محافظة ذي قار، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية، تستنكر محاولة الاغتيال التي تعرضت لها زميلهم المحامي علي معارج امام مبنى رئاسة محكمة ذي قار.

وقال مراسل "الغد برس" ان نقابة المحامين في محافظة ذي قار نظمت اليوم وقفة احتجاجية استنكارا لمحاولة اغتيال زميلهم المحامي علي معارج امام مبنى محكمة ذي قار الاتحادية.

يشار إلى إن المحامي والناشط المدني علي معارج، قد تم استهدافه مساء يوم أمس الأربعاء، أمام محكمة استئناف ذي قار وسط الناصرية، على يد مجهولين مسلحين، وأصيب بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى.

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