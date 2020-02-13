صفاء هادي ينتقل إلى سوفيتوف الروسي

2020/02/13 | 14:31 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق نادي الشرطة، على انتقال لاعب منتخبنا الوطني صفاء هادي إلى نادي كريليا سوفيتوف الروسي.ومن المقرر أن يسافر اللاعب إلى روسيا يوم الجمعة القادم، للانتظام في صفوف الفريق، بعد إنهاء كافة الأمور الإدارية مع نادي الشرطة والحصول على بطاقة الاستغناء.ويحتل فريق سوفيتوف المركز الـ15 في الدوري الروسي، برصيد 18 نقطة، من 19 مباراة.

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