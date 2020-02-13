قائممقام الحبانية لـ”العهد نيوز”: شركات عالمية تتنافس لإنشاء مطار مدني في الأنبار

2020/02/13 | 14:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – خاص أكد قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الأنبار علي داود الدليمي ان شركات عالمية مختصة في انشاء المطارات قدمت عروضها للحكومة المحلية لإنشاء مطار دولي في الأنبار.وقال الدليمي في حديث لـ”العهد نيوز”، ان “شركات استثمارية عالمية قدمت عروضها للحكومة المحلية لإنشاء مطار مدني في الأنبار، ضمن سعي الحكومة المحلية في الأنبار المضي […]

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