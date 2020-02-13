مسؤول محلي ينفي انهيار جسر قضاء الزبير في البصرة

2020/02/13 | 14:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق نفت السلطات المحلية في قضاء الزبير غرب البصرة حصول اي انهيار لجسر الزبير الواقع على شط البصرة.وقال قائممقام القضاء عباس ماهر، في حديث صحفي تابعته “العهد نيوز”، إن “جسر الزبير سيشهد الأسبوع القادم صيانة وقائية ضمن إحالة من دائرة العقود في ديوان المحافظة”.واضاف ان “ازدحامات مرورية تحصل على الجسر […]

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