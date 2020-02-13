ترمب يحذر مجلس الشيوخ من قرار يحد قدرته على شن حرب ضد إيران

2020/02/13 | 14:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب مجلس الشيوخ من الموافقة على قرار يحد من قدرته على شن حرب ضد إيران.

وقال ترمب في رسالة نشرها على حسابه الشخصي بموقع تويتر، قال ان من المهم جداً لأمن بلدنا ألا يصوت مجلس الشيوخ بالموافقة على قرار صلاحيات الحرب الخاص بإيران، مضيفا، نقوم بعمل جيد جداً مع إيران، وهذا ليس الوقت المناسب لإظهار الضعف.

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