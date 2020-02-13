2020/02/13 | 14:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد تحالف الفتح عدم فرضه أو اقتراحه لأي أسماء في كابينة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي كما فعلت باقي الكتل السياسية.

ونفى النائب عن التحالف محمد البلداوي في تصريح، قيام الفتح بعقد أي اجتماعات أو لقاءات مع رئيس الوزراء المكلف سرا أو علنا من اجل التدخل في تشكيل الحكومة، مبينا ان التحالف سيصوت على الكابينة الوزارية وفق ما طلبته المرجعية الدينية وساحات التظاهر.

وطالب البلداوي رئيس الوزراء المكلف بالمضي بتشكيل حكومته المقبلة بما ينسجم مع مطالب الشعب ووضع مسطرة تنطبق على الجميع والابتعاد عن الضغوط الفئوية والكتلوية بتشكيل الحكومة.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف الفتح: لم نقدم أو نقترح أي أسماء لحكومة رئيس الوزراء المكلف) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف الفتح: لم نقدم أو نقترح أي أسماء لحكومة رئيس الوزراء المكلف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).